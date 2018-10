PSG : Les notes tombent, Kimpembe et Mbappé habillés pour l’hiver

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En démonstration en championnat, et même en Ligue des Champions contre l’Etoile Rouge de Belgrade, le Paris Saint-Germain était très attendu face à Naples pour tenter de démontrer ses progrès depuis la décevante entrée en matière à Liverpool.

Cela n’a pas été le cas, et seul un but de dernière minute d’Angel Di Maria a évité une situation comptable très délicate aux Parisiens. Dans le jeu comme dans la tactique, le champion de France a été en grande difficulté pendant une grande partie du match. Individuellement, le PSG a connu aussi plusieurs performances décevantes, et L’Equipe n’a pas hésité une seconde à les pointer du doigt.

Ainsi, Bernat sorti à la pause, a récolté un 3/10 tout comme un Cavani qui n’a eu qu’une frappe ratée à se mettre sous la dent. Mais ce sont deux champions du monde français qui ont été en particulier visés. Mbappé a obtenu la note de 3/10 après ses duels perdus avec Koulibaly, qui lui a mis une grosse pression physique et a bien lu ses rares tentatives. Et surtout, en défense, Kimpembe a encore montré qu’il avait du mal à digérer son titre mondial, avec des ballons perdus et des mauvais placements, qui lui valent également un 3/10. Avec autant de joueurs loin de la moyenne, le match nul du PSG face à Naples est presque un exploit...