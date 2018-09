PSG : Les notes tombent, deux joueurs se font massacrer

Dans : PSG, Ligue des Champions, Premier League.

Mardi, de nombreux Parisiens ont vécu une soirée difficile contre Liverpool. Parmi eux, Edinson Cavani, qui a été totalement sevré de ballons.

Selon L’Equipe, l’ancien buteur de Naples a carrément été le moins bon joueur du PSG face aux Reds, avec un tout petit 3/10. « Une participation au jeu minimale, trop mince pour un attaquant de son standing. Sevré de ballon en début de match, il aurait pu faire mouche sur sa première opportunité mais est un peu court. Ça l’a conduit à plus décrocher en seconde période, sans grand résultat » explique le quotidien dans son édition du jour.

D’autres joueurs parisiens en prennent pour leur grade, notamment Marquinhos, qui hérite de la même note que le Matador du PSG. « Tuchel l’avait installé en sentinelle et le défenseur brésilien a confirmé ses difficultés au milieu. Plus mobile et réactif que ses précédents matchs, il a toutefois souvent défendu en reculant, à l’image du 3e but. Beaucoup trop neutre dans son jeu vers l’avant ». Si l’on veut voir le positif, on retiendra que Thiago Silva et Presnel Kimpembe ont livré une belle prestation en défense malgré les trois buts encaissés, avec un honnête 6/10 selon L’Equipe…