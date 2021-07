PSG : Les losers, Pochettino n'en veut plus à Paris

Dans : PSG.

Le mercato d'été 2021 est loin d'être terminé, mais le Paris Saint-Germain a déjà frappé fort. Mauricio Pochettino sait ce qu'il veut et surtout ce qu'il ne veut pas pour renforcer son effectif. Le coach argentin s'est expliqué.

Mauricio Pochettino se fait rare dans les médias, et même s’il s’est exprimé sur le site officiel du PSG, ce qui a évité de parler de son éventuel désir de repartir à Tottenham début juin, l’entraîneur argentin a largement évoqué les premières semaines du mercato parisien. Et c’est peu dire que Leonardo a frappé fort pour renforcer le vice-champion de France. A ce stade du marché des transferts, qui s’achève le 31 août, Paris a recruté Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, et ce n’est pas fini. Pour Pochettino, ces joueurs n’ont pas été choisis au hasard, les dirigeants du PSG ayant respecté à la lettre les souhaits du secteur sportif. Après seulement six mois passés sur le banc du club de la capitale, le coach argentin a déjà compris ce qu’il manquait à son effectif pour franchir encore un palier.

Mauricio Pochettino se réjouit du travail mené sur ce mercato, et il ne cache pas que les signatures déjà annoncées le rendent optimiste pour la saison qui commencera le 1er août avec le Trophée des champions contre Lille. « Nous avons travaillé pendant six mois avec le Président Nasser et le Directeur sportif Leonardo pour recruter des grands joueurs. Nous voulions prendre des décisions communes et, dans ces décisions communes, nous essayons de faire les meilleurs choix pour notre club, pour nos supporters et pour les gens qui travaillent au club, afin de coller aux objectifs fixés pour cette saison. Un club comme le Paris Saint-Germain mérite des joueurs de haut niveau. Et quand on parle de joueurs comme Wijnaldum, Ramos, Hakimi ou Donnarumma, ce sont tous des joueurs qui ont montré leur niveau dans d’autres équipes, et qui ont prouvé qu’ils avaient les qualités pour être au Paris Saint-Germain. Ce que nous recherchons chez tous les joueurs que nous voulons voir sous le maillot du Paris Saint-Germain, c’est de la personnalité, un esprit conquérant. Ces joueurs que nous avons recrutés ont gagné dans différents clubs, mais le plus important est qu’ils n’ont encore rien gagné ici et qu’ils vont tout faire pour », a prévenu l’entraîneur du Paris Saint-Germain.