PSG : Les joueurs du PSG sous protection pour la reprise de l'entraînement

Dans : PSG, Ligue 1.

Malgré la défaite et l'élimination du Paris Saint-Germain mercredi contre Manchester United, Thomas Tuchel a accordé trois jours de repos aux footballeurs du PSG, lesquels seront de retour dimanche au Camp des Loges afin de préparer le déplacement de mardi à Dijon. Mais après l'apparition de tags pour le moins musclés à l'encontre des joueurs du Paris SG, et même si le maire de Saint-Germain en Laye a appelé les supporters au calme, il a été décidé de prendre des mesures plus visibles pour cette reprise. Ainsi, Le Parisien annonce que le Paris Saint-Germain et la ville vont mettre en place un service de sécurité afin d'éviter des débordements, la venue de fans encore en colère étant redoutée par le Paris Saint-Germain.