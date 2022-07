PSG : 9 joueurs pleurent, bienvenue dans le faux loft

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les indésirables sont nombreux au PSG et Luis Campos a bien l’intention d’en faire partir un maximum durant le mercato estival.

Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Mauro lcardi, Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Abdou Diallo, Julian Draxler, Rafinha, ldrissa Gueye… La liste des indésirables au Paris Saint-Germain est claire et nette au moment où l'entraînement vient de reprendre au Camp des Loges. Conscient de la situation, Luis Campos a l’intention d’employer les gros moyens pour tenter de faire partir un maximum de joueurs sur lesquels le PSG ne compte plus pour la saison à venir. L’idée d’un « loft » était à l’étude mais selon L’Equipe, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaïfi va utiliser une méthode moins radicale et surtout plus légale. Au lieu de convoquer les indésirables à des horaires différents du groupe professionnel, le Paris SG envisage de mettre en place deux groupes d’entraînement lorsque l’effectif sera au complet à compter de la semaine prochaine. D’un côté, les joueurs sur lesquels le Paris Saint-Germain compte pour la saison 2022-2023 et de l’autre côté, ceux incités à trouver un nouveau club.

Un loft déguisé instauré par Campos au PSG ?

Un tel arrangement est permis par la réglementation si les deux groupes s’entraînent en même temps et bénéficient des mêmes installations sportives. Voir une telle méthode instaurer dans un club du niveau du Paris Saint-Germain serait néanmoins sans précédent dans de telles proportions selon L’Equipe, qui croit savoir que Luis Campos est un fervent supporter de cette méthode, lui qui n’avait pas pris de gants pour instaurer ce genre de loft à Lille sous Marcelo Bielsa, ce qui avait par exemple incité au départ des cadres de l’équipe nordiste à l’époque tels que Basa ou Enyeama. Mais au PSG, on veut rester dans les clous, et surtout préserver ses intérêts financiers.

Le loft le plus cher du Monde est à Paris

Avec cette méthode, le risque est de faire baisser la valeur marchande des joueurs placés dans le groupe des indésirables. Ce qui pourrait ensuite profiter aux clubs acheteurs, lesquels tenteront logiquement de faire baisser les prix. Reste maintenant à voir comment tout cela s’organisera au Paris SG sous la direction de Luis Campos, lequel doit réussir à vendre, avec l'aide d'Antero Henrique, afin de faire de la place à ses futures recrues. Quoi qu'il en soit, ce loft, ou plutôt ce groupe différencié sera probablement le plus cher de l'histoire du football. Car à force de recruter et de surpayer ses joueurs, le PSG s'est tiré une balle dans le pied et il faudra probablement plus qu'un mercato pour inverser la tendance.