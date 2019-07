PSG : Les états d'âme de Neymar, ils vont s'en charger

Dans : PSG, Mercato.

Cela avait marqué les esprits lors de la récente Copa America, les joueurs brésiliens du Paris Saint-Germain n’avaient clairement pas supplié Neymar de rester au PSG.

Ils avaient surtout été informés par leur coéquipier qu’un retour à Barcelone était sa volonté première, et préféraient ainsi se réfugier derrière des déclarations souhaitant simplement le meilleur au numéro 10 parisien. Mais ces derniers temps, la donne s’est inversée et le club catalan ne semble pas en mesure de recruter à nouveau Neymar, du moins avec les offres évoquées récemment. Résultat, le joueur formé à Santos a bien compris que son avenir pouvait encore se trouver à Paris, ce qui pourrait être un coup dur moralement pour celui qui avait annoncé à ses dirigeants en mai dernier qu’il ne rejouerait plus pour le PSG et voulait quitter le club le plus rapidement possible.

Le temps a fait son œuvre, mais pour lui remonter le moral, Marquinhos et Thiago Silva sont prêts à sacrifier une partie de leurs vacances. Soccer Link annonce ainsi que les deux vainqueurs de la Copa America vont revenir une semaine plus tôt, et retrouveront le groupe parisien à son retour de Chine. L’un des buts avoué : discuter de vive voix avec Neymar pour lui faire comprendre qu’il pouvait vivre une belle saison au PSG et ne devait pas faire une fixette sur un retour à Barcelone. Une issue dont le clan brésilien discute déjà régulièrement via les messageries, et qui semble avoir porté ses fruits puisque le « Ney » s’est rendu sans rechigner en Chine, même s’il pourrait ne pas disputer le moindre match en Asie.