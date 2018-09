PSG : Les députés de la majorité kiffent le PSG et ils le prouvent

Dans : PSG, Info.

La politique et le football sont parfois deux domaines étroitement liés et cette information en est une nouvelle preuve.

En effet selon le journal Libération, le député de la République en Marche et prétendant à l’investiture macroniste pour les municipales à Paris Hugues Renson, a envoyé un courrier à ses collègues députés. Et celui-ci concerne… le Paris Saint-Germain. Le député a annoncé via cette lettre la création d’un groupe « PSG-Députés ». Celui-ci rassemblera les élus et supporters du club de la capitale et aura pour but, selon la lettre « d’organiser des événements autour de la vie du club, des rencontres et des échanges avec la direction, le personnel et des joueurs, des réunions autour d’enjeux concernant le football ». On demande à voir…