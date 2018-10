PSG : Les confessions de Buffon sur sa concurrence avec Areola

Dans : PSG, Ligue 1.

Numéro un bis depuis son arrivée estivale au Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon a pleinement validé sa concurrence avec Alphonse Areola.

À 40 ans, et après 17 saisons à la Juventus, Gianluigi Buffon pensait boucler sa très grande carrière avec un dernier contrat lucratif dans un club exotique. Mais au final, le gardien a décidé de dire oui au club de la capitale, où il a signé un contrat d’un an, avec une option d'une année supplémentaire. Désormais très heureux en France, le légendaire italien apprécie le turnover réalisé par Thomas Tuchel depuis le début de la saison, comme Areola doit apprécier les précieux conseils que doit lui donner son nouveau coéquipier. Autant dire que les deux portiers franciliens sont dans une relation de gagnant-gagnant, malgré le fait qu'aucun des deux ne dispose le statut de titulaire.

« J'aime beaucoup la concurrence avec Areola. Je n'ai pas l'ambition de faire 70 matchs dans une saison. Je veux faire des matchs de qualité. Les grandes équipes se doivent d'avoir deux grands gardiens, comme le Real Madrid avec Courtois et Navas. Il faut juste trouver le bon moment pour les faire jouer tous les deux. À quarante ans, c'est parfait pour moi. Dans ma carrière, personne ne m'a jamais donné de garantie d'être titulaire. La chose dont j'étais sûr en venant à Paris, c'était que j'avais encore l'envie, l'énergie et la capacité d'être encore un joueur important et de haut niveau. Areola ? Selon moi, il est déjà un grand gardien. Il peut jouer de façon stable dans une équipe comme le PSG, une équipe qui peut tout gagner. Quand il joue, je suis vraiment son premier supporter, je veux vraiment qu'il joue bien », a lancé, sur le plateau du Canal Football Club, Buffon, qui rêve donc de soulever la Ligue des Champions, le dernier grand trophée manquant à son palmarès, au PSG, sans avoir la garantie de la disputer...