PSG : Leonardo veut vite boucler ce transfert de 15 ME

Sans une grosse enveloppe mercato, le Paris Saint-Germain cherchera à faire des bons coups sur le marché des transferts l’été prochain, avec l’objectif de renforcer son effectif.

Le PSG qui débourse plus de 200 millions d’euros pour recruter une star mondiale dans l’un des plus grands clubs d’Europe, comme cela avait été le cas avec Neymar au Barça en 2017, c’est fini… À cause de la crise actuelle, le club de la capitale française n’a plus la possibilité de sortir de gros chèques sur le mercato. Par conséquent, Leonardo va chercher des jeunes joueurs à développer. Et pourquoi pas en Ligue 1, où le PSG n’a plus recruté depuis 2017 et l’arrivée de… Kylian Mbappé en provenance de Monaco. En tout cas, cela en prend le chemin, puisque Paris s’intéresse toujours à Romain Faivre. Impressionnant lors de ses deux sorties face au PSG cette saison, en L1 et en Coupe de France, le joueur de 22 ans va recroiser le chemin des Franciliens lors de la dernière journée, le 23 mai prochain. Dans la foulée de cette rencontre, et ce quelque soit l’issue finale de la saison dans la course au titre pour le PSG, Leonardo approfondira les discussions avec l’entourage de l’ancien Monégasque.

Faivre prêt à dire oui au PSG

Pour l’instant, aucune n’offre n’a été faite, selon Le Parisien. Mais sachant que Paris est aussi en contact avec Brest sur ce dossier, Leonardo a quand même une longueur d’avance sur la concurrence. Pisté par le Bayer Leverkusen, Dortmund, Mönchengladbach, Leeds ou l'AC Milan, la révélation de la saison en L1, auteur de six buts et cinq passes décisives en 35 matchs, sera vendue entre 15 et 20 millions d’euros par le club breton. Un transfert qui tenterait Faivre, qui « verrait d'un bon œil l'idée d'évoluer dans le club de sa région et pour lequel il conserve une affection particulière ». Un désir partagé par Mauricio Pochettino, qui sait que le Brestois pourrait être un renfort de poids, sachant qu’il peut évoluer partout en attaque grâce à son volume de jeu et à sa technique. Si tout le monde tire ainsi dans le même sens, Faivre a donc de grandes chances de fouler la pelouse du Parc des Princes avec le maillot du PSG sur le dos la saison prochaine.