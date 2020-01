PSG : Stop ! Mbappé n'en peut plus des 4 Fantastiques !

Dans : PSG.

Thomas Tuchel avait encore une fois décidé d'aligner Neymar, Mbappé, Icardi et Di Maria contre Monaco. Mais pour le champion du monde français, le PSG ne se limite pas à cela.

Après la MSN, la BBC, voilà que cette saison en Ligue 1 sont nés les 4 Fantastiques, référence au quatuor offensif de feu aligné par l’entraîneur du Paris Saint-Germain depuis quelques matches. Mais trop c’est trop et Kylian Mbappé a reconnu qu’il ne fallait pas trop abuser avec cette histoire des 4 fantastiques. « On parle un peu trop des quatre de devant. J'ai l'impression qu'on joue à quatre dans une équipe de five. On joue à onze. On sait qu'on est des très bons joueurs mais les histoires de quatre fantastiques, ce n'est pas notre truc. On veut aider l'équipe à gagner des trophées. On laisse les superlatifs en dehors », a prévenu, sur Canal+, un Kylian Mbappé qui enfile les buts depuis des mois. A noter d'ailleurs qu'après son ouverture du score face à Monaco, l'attaquant du Paris SG n'a pas fait son habituelle célébration, même s'il a changé d'attitude après le second. J'ai été découvert ici. J'ai connu mes premiers grands moments ici. Bon, il y a eu quelques insultes après mon deuxième but et il faut répondre. Mais c'était gentil. »