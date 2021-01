PSG : Romain Faivre éclate, Paris à l’affût !

Dans : PSG.

Historiquement, le Paris Saint-Germain est un club qui recrute principalement à l’étranger depuis la venue du Qatar dans la capitale française.

A certaines exceptions comme Blaise Matuidi ou Layvin Kurzawa, le Paris Saint-Germain s’est habitué à effectuer ses emplettes à l’étranger. Sous la houlette de Leonardo, c’est généralement en Italie que le champion de France en titre est le plus actif dans le sens des achats. Cela ne veut pas dire pour autant que le directeur sportif parisien n’est pas attentif aux grands talents de Ligue 1. Et pour preuve, Foot Mercato croit savoir que le PSG est par exemple à l’affût dans le dossier Romain Faivre, auteur d’une première partie de saison époustouflante au Stade Brestois. Grande révélation de la Ligue 1, le polyvalent joueur offensif de 22 ans a notamment été observé par les recruteurs du PSG à l’occasion du match de samedi entre Paris et Brest (3-0).

Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain n’est pas tout seul puisque Manchester United a également observé Romain Faivre à plusieurs occasions depuis le début de la saison par l’intermédiaire de ses scouts. Le Bayer Leverkusen est également intéressé, au même titre que l’Olympique Lyonnais, tous scotchés par les performances bluffantes de Romain Faivre pour ses premiers pas en première division. Reste maintenant à voir ce que décidera le joueur offensif du Stade Brestois pour son avenir, alors qu’il a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 avec le club breton. Il est en tout cas bon et intéressant à savoir pour les supporters du Paris Saint-Germain que les dirigeants s’intéressent également aux grands talents de Ligue 1. Un constat qui avait déjà été dressé à l’époque où les intérêts du PSG pour Houssem Aouar et Léo Dubois (Lyon) avaient filtré…