PSG : Leonardo va-t-il oser faire ce coup tordu au Barça au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La donne est désormais connue : Neymar rêve de revenir au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain ne s’y opposera en cas de belle offre financière, mais le club catalan ne pense qu’à faire baisser son prix en envoyant des joueurs à Paris en échange.

Un deal qui ne convient pas du tout au club francilien, désireux plus que tout de récupérer de l’argent pour ne pas perdre la face. Au lieu de cela, le champion d’Espagne ne cesse de lui proposer des joueurs en échange. C’est le cas avec Philippe Coutinho, qui est plutôt partant pour rejoindre le clan des Brésiliens au PSG et relancer sa carrière, mais aussi Ivan Rakitic. Le Croate intéresse de longue date les dirigeants parisiens, Antero Henrique ayant déjà sondé son entourage il y a un an de cela. Sa venue ne serait donc pas illogique, mais le quotidien espagnol AS annonce une belle surprise à ce sujet.

En effet, le PSG travaillerait bien à sa signature, mais cela complètement en dehors d’un échange avec Neymar. Car le milieu de terrain croate est en grand froid avec ses dirigeants, notamment depuis que son entraineur lui a confirmé que son temps de jeu devrait se réduire drastiquement cette saison avec l'arrivée de De Jong notamment. Il considère cet aveu comme une façon peu glorieuse de le pousser vers la sortie, lui qui a encore deux ans de contrat. Dernièrement, l’ancien de Séville a confié son désir de rester au Camp Nou, tout en restant à l’écoute des offres qui pouvaient lui être transmises. Le journal espagnol en profite donc pour préciser que Manchester United et le PSG maintiennent le contact avec son entourage, notamment si le début de saison provoquant un séjour un peu trop régulier de Rakitic sur le banc de touche.