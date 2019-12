PSG : Leonardo, Tuchel, Paredes bluffe tout le monde avant le mercato

Dans : PSG.

Discret dans les médias, Leonardo prépare le mercato hivernal depuis quelques semaines. Son intention de faire venir un latéral est connue, mais ce n’est pas le seul objectif du directeur sportif du PSG.

Le Brésilien envisage de recruter un milieu de terrain pour donner plus de choix à son entraineur et multiplier les profils différents en vue des gros matchs de Ligue des Champions. Mais un joueur pourrait tout changer dans cette réflexion, affirme L’Equipe ce samedi. Il s’agit de Leandro Paredes, qui a impressionné lors de ses dernières apparitions avec le PSG. L’Argentin ne rechigne pas à aller au duel, et cherche en revanche un jeu plus direct pour trouver ses joueurs offensifs en première intention. De quoi offrir des solutions intéressantes pour Thomas Tuchel, qui n’est pas d’accord avec Leonardo sur le besoin de recruter dans l’entrejeu.

Jusqu’à présent, le PSG pensait se défaire de Paredes pour mieux recruter, mais les cartes sont redistribuées avec les dernières performances de l’Argentin. Au point qu’un rendez-vous doit avoir lieu avant le début du marché des transferts sur un choix à faire : conserver Paredes si le coach allemand le sent capable d’être un élément important de la deuxième partie de saison, ou le vendre et permettre ainsi au PSG de faire venir un joueur plus compétitif. Et dans ce dossier, l’avis de l’ancien joueur de la Roma peut aussi compter, lui qui s’acclimate enfin à la vie parisienne et au jeu en France, et compte désormais tout faire pour s’imposer au Paris SG. De quoi inverser une tendance qui semblait évidente il y a quelques semaines seulement.