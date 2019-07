PSG : Leonardo se fait allumer, on ne l'avait pas vu venir

Dans : PSG, Serie A, Ligue 1.

De retour au Paris Saint-Germain dans un rôle de directeur sportif qui lui convient à merveille, Leonardo fait l’unanimité dans la capitale française. Aussi bien les observateurs que les supporters sont ravis de son retour, et misent beaucoup sur le Brésilien pour redorer le blason du Paris Saint-Germain. Leonardo doit apprécier, car il ne jouit pas d’une telle cote à travers toute l’Europe. Au Milan AC par exemple, ses méthodes ont fait quelques victimes. Et celles-ci ressortent du placard en ce début du mois de juillet, à commencer par Marco Simone, lequel n’a jamais pu devenir l’entraîneur de l’équipe réserve du Milan à cause de Leonardo. Il s’explique, sans langue de bois…

« J'avais refusé cinq, six autres propositions, parfois mieux payées, alors que j'avais toujours entraîné en première ou seconde division. J'étais resté une semaine avec le staff dans un hôtel à attendre inutilement Leonardo, qui n'a jamais voulu me rencontrer en personne. Un manque de respect absolu. Il s'appelle peut-être Leo, mais moi j'ai gagné quelque chose au Milan. Mon staff et moi sommes restés sans rien pendant six mois ensuite. Il s'est mal comporté, il n'avait jamais regardé le projet et s'est justifié via le fair-play financier alors que tout figurait déjà dans les comptes. Il a provoqué des dégâts avec la relégation de la Primavera (les U19), qui aurait pu utiliser des joueurs de l'équipe B. En fait, il a manqué de respect à tout le Milan » s’est fâché Marco Simone dans les colonnes de la Gazzeta dello Sport. Leonardo, désormais patron incontesté du sportif au PSG, appréciera.