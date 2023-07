PSG ‍: Leonardo revient et humilie Mbappé

Dans : PSG.

Loin du Paris Saint-Germain depuis qu'il a été remplacé par Luis Campos en 2022, Leonardo fait un retour fracassant dans l'actualité du club de la capitale. Pour le Brésilien, il n'y a qu'un moyen de régler le cas Mbappé, c'est de le faire partir au plus vite, le PSG s'en remettra.

Kylian Mbappé ne sera pas à la reprise de l’entraînement ce lundi au nouveau centre d’entraînement du PSG, sauf surprise toujours possible, mais l’attaquant français est toujours au coeur de toutes les discussions. Ce lundi, c’est Leonardo, l’ancien joueur puis directeur sportif du Paris Saint-Germain qui débarque brutalement dans ce dossier. Même s’il a quitté le club depuis plus d’un an, il a toujours un regard attentif sur le PSG, et les derniers événements autour du possible départ du meilleur buteur de l’histoire de Paris l’ont finalement décidé à sortir de son mutisme. Même si évidemment tout le monde sait que Leonardo et Kylian Mbappé ne s’entendent pas, le deuxième ayant demandé et obtenu la tête du Brésilien l’an dernier pour installer Luis Campos, Leo se défend de vouloir régler ses comptes. Pourtant, dans L’Equipe, il est brutal avec le numéro 7 du PSG

Leonardo pousse Mbappé loin du PSG

Interrogé par Damien Degorre, celui qui est retourné vivre à Milan estime que le Paris Saint-Germain doit laisser partir Kylian Mbappé au Real Madrid ou ailleurs. Pour celui qui a brillé sous le maillot des champions de France, le PSG s’en remettra sans aucun problème. « Le Paris-Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait six ans qu'il est à Paris et, sur ces six saisons, cinq clubs différents ont remporté la Ligue des champions, aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui », fait remarquer, sans détour, Leonardo, afin de prouver que le club propriété Qatar Sport Investments n’est pas Mbappé dépendant et peut toujours rêver plus grand sans lui. Et, après cette première tirade, Leonardo a passé la deuxième couche.

Le Brésilien, qui regarde les matchs du PSG, estime que non seulement Kylian Mbappé n’a pas fait la différence en Ligue des champions, mais qu’en plus, il n’est pas réellement le meneur d’hommes dont Paris a besoin. « Avec son comportement ces deux dernières années, Mbappé démontre qu'il n'est pas encore un joueur capable de guider vraiment une équipe. Il est un grand joueur, pas un leader. Il est un grand buteur, pas un créatif. C'est difficile de construire une équipe autour de lui », fait remarquer Leonardo, qui regrette que celui qui a marqué 212 buts sous le maillot du PSG pense plus à ses propres statistiques qu’aux résultats de son équipe. Une charge bien sentie, mais brutale à l'encontre du joueur de 24 ans dont l'interview accordée à France-Football a visiblement délié les langues, y compris dans le vestiaire du club où certains n'ont pas apprécié que Mbappé se juge au-dessus du club. Tandis que Nasser Al-Khelaifi a donné deux semaines au champion du monde 2018 pour décider s'il prolonge ou s'il accepte un transfert, chaque jour qui passe semble éloigner Kylian Mbappé de Paris.