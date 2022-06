PSG : Leonardo viré par Mbappé ? Il n'a rien vu venir

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dès la prolongation de Kylian Mbappé fin mai, le PSG s’est séparé de son ancien directeur sportif Leonardo.

Ce n’est pas un secret à Paris, les deux hommes entretenaient des relations glaciales. Kylian Mbappé et Leonardo n’étaient pas les meilleurs amis du monde, au point que plusieurs observateurs ont annoncé que l’international tricolore avait demandé le départ de Leonardo afin de prolonger au PSG. Hasard ou pas, le Brésilien a quitté Paris dès l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. De quoi alimenter les rumeurs les plus farfelues, y compris que l’exigence du champion du monde ait été entendu avec le départ de Leonardo comme condition n°1 à sa prolongation. Mais cela est un énorme mensonge selon l’ex-directeur sportif parisien, qui a tordu le cou à cette rumeur dans une large interview accordée à L’Equipe ce vendredi.

La mise au point de Leonardo sur Mbappé

« Y a-t-il un lien de cause à effet ? Non. C'était la fin du Championnat et c'était peut-être le moment de décider des choses pour le futur. Mon départ, une condition pour que Mbappé prolonge au PSG ? Non, on ne m'a pas dit ça. Mais je ne veux pas entrer dans ce genre de choses. Et le fait d'avoir gardé un joueur de ce niveau-là, français et parisien, est important pour le PSG et la L1. Pourquoi je pars ? Certaines choses qui se disent en interne doivent rester en interne. C'est ce que j'ai vécu avec le club. Quand on veut se séparer de vous, il n'y a pas de bonne manière de dire que c'est fini. Si j’avais envie de continuer au PSG ? Oui. Ça oui. Mais je comprends que ce soient des choses qui arrivent. Il y a des situations inattendues qui se produisent, c'est ainsi. Je suis très pragmatique. Trois ans dans le foot, aujourd'hui, c'est énorme » a expliqué Leonardo, qui reconnait que sa volonté était de poursuivre au PSG mais qui démonte formellement les rumeurs selon lesquelles son départ était indispensable pour voir Kylian Mbappé prolonger dans la capitale. Ce sera toutefois difficile d'avoir le fin mot de l'histoire, pour partir par la petite porte et avec une belle enveloppe, Leonardo a inévitablement signé une petite clause de confidentialité qui l'empêche de dévoiler les soubresauts du Paris SG de ces derniers mois.