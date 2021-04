PSG : Leonardo propose un deal sur mesure à Draxler

Dans : PSG.

Oublié face à Manchester City alors qu’il avait su tirer son épingle du jeu dans les chocs précédents, Julian Draxler connait néanmoins une dernière saison bien plus convaincante que le reste de sa carrière au PSG.

L’international allemand, qui n’a jamais voulu partir en dépit du forcing de Leonardo pour le placer, notamment en Italie, comptait bien aller au bout de son contrat pour rebondir ailleurs lors de ce fameux été 2021. Mais la situation sanitaire change la donne pour tout le monde, et cela débouche sur un retournement de situation assez inattendu. En effet, le milieu de terrain a bien reçu une offre de prolongation d’une saison de la parte de Leonardo récemment, affirme L’Equipe. Cela quelques semaines seulement après un forcing pour le faire partir du PSG encore cet hiver. Mais le milieu de terrain de 27 ans n’est pas certain de retrouver un train de vie et un salaire au niveau de ce qu’il touche à Paris lors de son futur contrat, même avec son statut de joueur libre. Il a récemment été annoncé tout proche du Bayer Leverkusen, même si rien n'est encore signé là-aussi.

Comme ce fut le cas lors de la prolongation de Layvin Kurzawa, qui avait tout de même surpris tout le monde l’été dernier, Leonardo s’inquiète de ne pas avoir les moyens de compenser le départ d’un joueur, même peu utilisé. Avec des pertes évaluées à 200 ME, le PSG ne pourra pas faire de folies pour faire venir un élément supplémentaire au milieu de terrain, surtout sans aucune garantie d’en faire un titulaire. Même si son salaire devrait être quelque peu retaillé, Julian Draxler sait qu’il aura régulièrement sa chance avec Mauricio Pochettino, et la prolongation d’un an lui permet aussi d’attendre que la situation sanitaire et économique s’améliore au sein des clubs européens. Pour mieux se retourner dans un an, et être de nouveau libre de partir où bon lui semble. Au PSG, on semble en tout cas prêt à tenter l’aventure avec cette prolongation qui évitera d’avoir un trou à combler cet été.