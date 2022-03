Le PSG se trompe, Neymar est toujours au top

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Déçu par le rendement de sa star, le PSG ne serait pas contre l’idée de voir partir Neymar à la fin de la saison.

Les blessures à répétition de Neymar ainsi que le manque de professionnalisme de l’international brésilien ont fini par lasser les dirigeants du Paris Saint-Germain, qui ne s’opposeront pas au départ de l’ancien attaquant du FC Barcelone à la fin de la saison. Sur la pelouse de Monaco dimanche après-midi (3-0), Neymar a livré un match catastrophique et logiquement, les critiques ont fusé à l’encontre du meneur de jeu du PSG. Au Brésil, une partie des observateurs continue néanmoins de défendre celui qui était l’idole de tout un peuple lors de la Coupe du monde 2014. Son compatriote Cafu a par exemple défendu Neymar dans les colonnes du Parisien. Il estime que malgré sa baisse de régime, le n°10 du PSG fait toujours partie des trois meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle. Un constat qui ne manquera pas de faire rire jaune les supporters parisiens…

Cafu défend Neymar face aux critiques

« C’est gênant de le savoir dans cet état d’esprit car c’est un immense joueur qui pour moi peut encore prétendre au Ballon d’or. Il fait toujours partie des trois meilleurs du monde. Mais il ne faut jamais oublier à quel point la pression est énorme sur ses épaules depuis qu’il est très jeune.. (…) Mais arrive un moment où il joue moins bien et où le corps souffre parce qu’il est fatigué. Et c’est complètement logique. Si on me laissait le choix, j’aimerais encore voir Mbappé, Neymar et Messi au PSG la saison prochaine. C’est réellement un trio fantastique. Il n’y a pas dans le monde une association aussi forte » a estimé Cafu, qui n’a peut-être pas regardé tous les matchs du Paris Saint-Germain avec attention cette saison pour établir un tel bilan. Car de toute évidence, le trio magique -sur le papier- du PSG a montré ses limites. A commencer par Neymar, que Cafu considère toujours sur le toit du monde, mais qui n’a pas été au niveau espéré.