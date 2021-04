Dans : PSG.

Malgré l'intérêt d'Arsenal et Séville, Julian Draxler devrait s'engager prochainement avec le Bayer Leverkusen.

L'histoire entre le PSG et Julian Draxler s'apprête à se terminer. Après quatre saisons à alterner le bon et (surtout) le moins bon sous les couleurs parisiennes, l'international allemand vit sa dernière année dans la capitale. Arrivé en 2016 contre 40 millions d'euros en provenance de Wolfsburg, le joueur technique n'aura jamais confirmé son énorme potentiel. Malgré des bons débuts qui avaient même poussé Angel Di Maria sur le banc, Draxler est petit à petit rentré dans le rang. Remplaçant depuis plusieurs saisons maintenant, il n'a jamais voulu quitter le PSG malgré des offres de nombreux clubs étrangers, préférant profiter d'un salaire très confortable à Paris. En fin de contrat en juin prochain, il ne sera pas prolongé et quittera donc le club libre. Une situation dont aimerait profiter des formations comme Arsenal et le FC Séville. Pourtant, c'est bel et bien en Bundesliga que Julian Draxler devrait poursuivre sa carrière.

Draxler d'accord avec Leverkusen

D'après les informations du site espagnol TodoFichajes, le milieu offensif s'est entendu avec le Bayer Leverkusen. Actuellement 6e de Bundesliga, le club allemand ne disputera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation lors des trois dernières journées. Pour convaincre Draxler, Leverkusen a probablement du offrir une prime à la signature importante. Le joueur de 27 ans a sans doute également été séduit par un retour en Allemagne, qui lui offrirait plus de visibilité aux yeux du sélectionneur dans le but de retrouver l'équipe nationale. Le FC Séville, qui avait fait du joueur sa priorité devant Florian Thauvin, et Arsenal où Mikel Arteta appréciait énormément son profil s'apprêtent donc à subir un cruel revers. Malgré le départ libre d'un joueur qui a coûté 40 millions d'euros, le PSG réalisera de belles économies avec le départ de Draxler, lui qui gagnait un peu plus de 10 millions d'euros nets annuels.