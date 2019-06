PSG : Leonardo pousse pour ce deal, Madame Areola ne va pas aimer

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Tombé sous le charme de Gianluigi Donnarumma depuis son passage au Milan AC, Leonardo a une idée en tête : ramener le portier italien au Paris Saint-Germain.

Et tant pis pour Alphonse Areola, qui espérait être le numéro 1 cette saison avec le départ de Gigi Buffon, mais qui ne fait pas totalement l’unanimité. Tout le contraire du grand espoir italien, qui rêve de disputer la Ligue des Champions. C’est pourquoi le PSG a effectué une première proposition envoyant le champion du monde français ainsi que 20 ME en Lombardie, pour récupérer « Dona ». Insuffisant aux yeux du Milan AC, qui s’attend à voir le directeur sportif repasser à l’attaque pour une offre qui pourrait être la bonne.

Mais dans cette histoire, Alphonse Areola pourrait aussi peser de tout son poids pour faire capoter le deal. Le portier parisien n’a pas vraiment envie de rejoindre un club qui ne dispute pas la Ligue des Champions, et son épouse, qui tient « un rôle central dans sa carrière » selon L’Equipe, ne serait pas favorable à l’idée de débarquer à Milan, alors que le couple a une nette préférence pour l’Angleterre en cas de départ. De quoi plomber les éventuelles discussions entre Aréola et le Milan AC pour le futur contrat de l’ancien bastiais et lensois ? C’est une possibilité à ne pas négliger.