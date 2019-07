PSG : Leonardo ne lâche rien avec ce départ à conséquence

Dans : PSG, Mercato.

Leonardo a beau avoir annoncé que le marché des transferts du Paris Saint-Germain était bien avancé et que le recrutement d’un milieu de terrain (Idrissa Gueye en l’occurrence) pourrait être la touche finale, ce discours de façade ne convainc pas grand monde. La preuve, le directeur sportif continue de s’activer sur d’autres dossiers. Selon L’Equipe, il cherche toujours à se séparer de Kevin Trapp pour s’offrir un autre gardien et le mettre en concurrence ou au-dessus d’Alphonse Areola. Mais surtout, à un poste où le besoin ne semblait pas urgent, le Brésilien envisage toujours de se séparer de Layvin Kurzawa, qui ne croule pourtant pas sous les offres. Il faut dire que l'ancien monégasque sort de deux saisons décevantes à Paris.

Le but serait là aussi de recruter un arrière gauche plus fiable, et explique donc les intérêts récents pour Danny Rose ou Raphaël Guerreiro. De quoi donner du grain à moudre pour le mois d’août même si ces mouvements éventuels dépendront forcément de l’actualité autour de la vente de Neymar. En cas de départ du Brésilien, le PSG aurait alors les moyens de recruter des joueurs d’un calibre supérieur, et notamment le chouchou de Leonardo dans les buts : Gigi Donnarumma.