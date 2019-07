PSG : Leonardo lui fait une promesse, il n’y croit pas

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Arrivé avec déjà des idées précises en ce qui concerne le recrutement, Leonardo a pour ambition de changer de gardien de but.

Exit Alphonse Areola, le directeur sportif du Paris Saint-Germain rêve de Gigi Donnarumma. Mais l’offre effectuée récemment n’a pas été acceptée par le Milan AC. Cela consistait à envoyer le champion du monde français avec 20 ME en Lombardie, pour récupérer le portier italien. Depuis, plus rien. Mais cela devrait encore bouger puisque selon Calcio Mercato, Leonardo a promis au clan Donnarumma qu’une nouvelle offre serait prochainement faite.

Pas de quoi faire frétiller le jeune transalpin, qui s’est réuni avec Mino Raiola, et a prévenu le Milan AC qu’il comptait rester rossonero la saison prochaine. Un choix qui a étonné au sein du PSG, surtout avec l’annonce du bannissement de Coupe d’Europe pour la saison prochaine. En plus de cela, Donnarumma a joint les gestes à la parole, se présentant d’aplomb et dès vendredi dernier à la reprise à Milanello avec un large sourire. Reste à savoir si sa position et celle de son club s’infléchiront en cas d’offre copieuse de la part de Paris, capable de faire craquer le Milan AC s’il rehausse son offre.