PSG : Leonardo lance un avertissement à Paris pour Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

En donnant son avis sur l'incroyable recrutement de Neymar, Leonardo n'a pas pu s’empêcher de glisser un précieux conseil à la direction du Paris Saint-Germain.

Recruté au Barça lors du dernier mercato estival dans une transaction de 222 ME, soit le transfert le plus élevé de l'histoire du football, Neymar est la nouvelle grande star du club de la capitale française. Mais ceci ne l'empêche pas pour autant de se placer au-dessus de l'institution, car il y avait un PSG avant Neymar et il y aura un PSG après Neymar. Et cette philosophie de base, trop souvent bafouée dans le football business, et notamment dans les grands clubs qui placent leurs meilleurs joueurs plus haut que leur projet, Leonardo la conseille au PSG.

« Neymar, c'est un très bon joueur, charismatique, c’est un peu une star de cinéma. Après, je pense que la gestion de tout ça est très importante. Quand la structure monte, le club doit rester le plus fort. Qu’importe si Neymar est Neymar, si Cristiano Ronaldo est Cristiano Ronaldo, le club est l’institution à respecter. C’est elle qui va guider un projet, ce n’est pas Neymar. On a parlé avec Neymar en 2011 pour le faire venir au PSG. Il était déjà le joueur qui allait devenir ce qu’il est aujourd’hui, mais le projet c’était de le garder au Brésil jusqu’en 2014 », a lancé, sur Canal+, l'entraîneur d’Antalyaspor, qui prévient donc son compatriote, qu'il aurait bien aimé faire venir à Paris quand il était directeur sportif entre 2011 et 2013, en plus des Thiago Silva, Ibrahimovic, Verratti and Co...