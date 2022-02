PSG : Leonardo l'a trahi, Ndombele le sanctionne

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Tanguy Ndombele a été présenté devant la presse ce mercredi à Lyon pour son retour sous forme de prêt. Un mouvement totalement inattendu alors que le joueur a longtemps été donné partant pour Paris. Mais, le milieu de terrain a été déçu de l'attitude des Parisiens.

Son visage a été associé au PSG tout au long du mois de janvier. Tanguy Ndombele était voulu par le club parisien, de Leonardo à Mauricio Pochettino. Il était véritablement la priorité des Parisiens qui ont peiné à finaliser ce dossier à cause de leur importante masse salariale. Finalement, à la grande surprise des supporters parisiens, le joueur a été officialisé le 31 janvier du côté de l'OL pour un prêt payant. Le milieu de Tottenham a donc opéré un changement radical par rapport à ses intentions de départ, un mois avant, qui étaient de rejoindre la capitale française et non celle des Gaules.

Ndombélé, déçu par Paris, a préféré rejoindre Lyon

Un choix étonnant mais que le milieu, déjà passé par Lyon dans le passé, a justifié ce mercredi lors de sa présentation à la presse avec l'OL. Les Lyonnais avaient du se rabattre à la dernière minute sur lui après la vente de Bruno Guimaraes à Newcastle ainsi que les échecs de recrutement de Giovani Lo Celso ou encore Ander Herrera. Une arrivée à la dernière minute qui n'a pas joué négativement bien au contraire. Il a d'ailleurs indiqué « ne pas avoir hésité longtemps » dès que le club de Jean-Michel Aulas est entré dans la danse.

Prêts à rugir 🦁🔴🔵 pic.twitter.com/PH26vhdVzb — Olympique Lyonnais (@OL) February 2, 2022

Cela tranche radicalement avec son envie, il y a peu, de rejoindre coûte que coûte le PSG. Mais, entre-temps, l'avis de l'international français a changé sur un club parisien qui semblait le vouloir aussi. « Il y avait un écart entre les paroles et les actes », a t-il reproché au PSG et notamment à Leonardo. Il semblerait bien que sa venue était plus le souhait de Pochettino que de Leonardo mais que l'Argentin n'a pas su se faire entendre, comme souvent dans le vestiaire parisien.