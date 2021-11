PSG : Leonardo l'a mouché, Jérôme Rothen lui répond

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après le match PSG-Lille, vendredi soir au Parc des Princes, Leonardo a balancé quelques missiles sur ceux qui se faisaient une notoriété en disant tout et n'importe quoi sur le Paris Saint-Germain.

« Il y a des manières de critiquer un peu gratuites. Par rapport au coach, aux recrues qui sont arrivées… On peut dire qu’on ne joue pas bien, on accepte, on le sait, mais là c’est un peu trop. Cela commence à dépasser les limites. Des gens ont envie de se faire beaux en parlant du PSG. C'est une promotion personnelle », lançait le directeur sportif du Paris Saint-Germain après la victoire du club de la capitale face au LOSC. Nombreux sont ceux qui ont vu Jérôme Rothen comme l’une des cibles de Leonardo, l’ancien joueur du Paris SG, désormais aux commandes d’une émission sur RMC, étant très incisifs chaque jour à l’encontre de son ancien club. Forcement ce lundi, Jérôme Rothen a répondu à distance à Leonardo toujours sur le même ton agressif, ce qui lui vaut de solides inimitiés chez les supporters du PSG, lesquels estiment que Rothen utilise le club pour tenter de faire le buzz.

Leonardo et Rothen, le PSG au coeur d'une polémique

Sur le fond de l’histoire, Jérôme Rothen estime que Leonardo a encore une fois tout faux et il a remis un euro dans la machine. « Je vais parler d'un point de vue collectif. Il y a des choses qui m'interpellent. Je trouve que Leonardo se voile la face sur certains sujets. Il y a trop de manques actuellement au PSG, que ce soit sur les principes de jeu ou les ententes entre les joueurs. Il y a des signes qui ne sont pas forcément bons. Les résultats sont là et on ne va rien dire dessus. Il y a beaucoup de victoires en effet dans les dernières minutes. Cela montre qu'il y a de la personnalité, il n'y a pas de problème. Mais on est en droit de se poser des questions et de savoir pourquoi le PSG se met dans de telles situations. Pourquoi le PSG ne joue que 20 à 30 minutes par match? En Ligue 1, ça peut suffire. Mais en misant que sur la réussite, au bout d'un moment, le boomerang revient dans la tête. Je trouve que Leonardo ne répond pas sur les interrogations. Il est temps d'accepter les critiques et d'y répondre. On ne fait pas ça à la sortie d'un match. Il a un rôle essentiel dans l'un des plus grands clubs d'Europe, il a autre chose à faire », a lancé l’animateur radio et ancien footballeur, qui n’est pas du tout convaincu par l’optimisme de Leonardo.