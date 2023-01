L’Arabie Saoudite attaque le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo en grandes pompes, l’Arabie Saoudite ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et a prévu une tactique offensive pour faire venir Lionel Messi.

Lionel Messi a atteint le sommet de sa carrière il y a un mois en remportant la Coupe du monde. Le numéro 10 argentin ne pourra pas aller plus haut, lui à qui il manquait ce seul titre pour avoir l’un des palmarès les plus complets de l’histoire du football. Et dans le même temps, à 35 ans, il continue de jouer chaque match avec le PSG pour essayer d’accomplir un autre exploit, celui d’offrir la première Ligue des Champions au club français. Il y a encore du chemin à faire, surtout que Paris ne semble pas aussi en forme depuis la reprise. A l’image de La Pulga, qui ne parvient pas encore à retrouver le rythme, comme ce fut le cas avec sa prestation transparente face à Reims. Mais cela n’empêche pas le moins du monde le Paris SG de vouloir prolonger sa superstar, que ce soit pour des raisons sportives ou marketing.

Messi doit jamais faire 90 min avec son apport du soir et son implication. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) January 29, 2023

Lionel Messi est bien parti pour prolonger, car l’offre parisienne est la plus intéressante à de nombreux critères. Sportivement, le PSG se bat pour la Ligue des champions chaque année et remporte des titres. Economiquement, son salaire est bien supérieur à ce que toute autre formation européenne peut lui proposer. Et humainement, il a déjà eu du mal à digérer son déménagement de Barcelone en 2021, et prend donc ses marques à Paris. Il ne se voit donc pas partie et même en Espagne, on reconnait que sa prolongation ne fait guère de doute.

L'Arabie Saoudite prête à bondir pour Messi

Mais tant que rien n’est signé l’espoir existe. L’Inter Miami l’a laissé entendre il y a quelques semaines, comme quoi la formation de David Beckham donnerait tout pour récupérer un tel joueur dès que ce serait possible. Mais la surprise pourrait une nouvelle fois venir du Moyen Orient. Quand les premières rumeurs d’un intérêt d’Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo ont fleuri, cela n’a clairement pas été pris au sérieux. Mais CR7 a fait le grand saut avec un contrat incroyable sur le plan financier qui a visiblement décidé le Portugais à mettre le clignotant sur le football de haut niveau. Joueur désormais de loin le mieux payé de l’histoire, Cristiano Ronaldo est la méga-star du championnat saoudien. Jusqu’à quand ?

En effet, dans une annonce qui peut faire froid dans le dos des dirigeants parisiens, puisque le fair-play financier financier de l’UEFA ne touche bien évidemment pas le championnat saoudien, l’Arabie Saoudite a fait savoir qu’elle aiderait financièrement ses clubs à aller chercher les plus grandes stars du football, et notamment Lionel Messi. Selon les informations d’ESPN, le Royaume d’Arabie Saoudite, dont les ressources financières sont quasiment inépuisables, a promis d’aider financièrement les clubs de son championnat pour aller les plus grandes stars du football mondial. Et pour la Ligue saoudienne, cela veut dire tenter de convaincre Lionel Messi avec une offre possiblement supérieure aux 200 millions d’euros promis à Cristiano Ronaldo. Et là aussi, tant que la prolongation n’est pas officielle, les représentants des clubs saoudiens vont approcher l’entourage de l’Argentin pour lui faire comprendre qu’un contrat en or l’attend loin du PSG. Un véritable déferlement de stars est espérée dans le Royaume, puisque la Ligue va même faire passer le quota de joueurs étrangers autorisés dans chaque club de 7 à 8. Et tant pis pour les joueurs locaux.

Plusieurs clubs soutenus soit par le Prince, soit par des milliardaires locaux, ont les moyens de recruter Lionel Messi et de lui faire un contrat comme CR7 avec Al-Nassr. Une offensive qui pourrait en tout cas provoquer des tensions entre les deux pays, le Qatar s’occupant du PSG et n’ayant jamais eu de difficultés à avoir des offres défiant toutes concurrences avec ses joueurs. Mais pour le moment, ESPN le précise, les émissaires saoudiens laissent simplement la porte ouverte au cas où Lionel Messi venait à hésiter à prolonger à Paris. Ce serait alors l’élément déclencheur d’une offensive qui marquerait la fin de carrière de haut niveau de Lionel Messi, mais aussi possiblement un départ qui ferait très mal au PSG sur le plan du rayonnement international.