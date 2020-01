PSG : Leonardo et Tuchel ont parlé mercato, les précisions

Dans : PSG.

A l'entame du mercato hivernal, Thomas Tuchel et Leonardo ont parlé ensemble, mais l'entraîneur du PSG résume parfaitement la situation.

Le marché des transferts est désormais ouvert, mais ce mois de janvier ne semble pas être celui de toutes les folies pour le Paris Saint-Germain. Contrairement à janvier 2019, marqué par la polémique entre Thomas Tuchel et Antero Henrique concernant le fameux poste de numéro 6 si longtemps attendu par le technicien allemand, l’édition 2020 du mercato d’hiver s’annonce très sobre. Car Thomas Tuchel l’a reconnu encore une fois ce samedi, il n’a nullement l’intention de changer son groupe pour la deuxième partie de saison.

Le coach allemand se sent bien avec l’effectif actuel du PSG et il l’a fait savoir à Leonardo. « Tout peut arriver dans le foot, on l’a déjà vu, mais moi je n'ai rien demandé. J'adore l'équipe et mes joueurs. J'aime travailler avec eux, et on a trouvé une bonne complicité. Ce n'est pas nécessaire que des joueurs partent ou arrivent. Si des joueurs arrivent, pourquoi pas. Mais comme Leonardo l'a dit, il parle de ça, et moi je m'occupe de l’entraînement. Je suis calme avec ce mercato », a expliqué Thomas Tuchel qui pense que le Paris Saint-Germain est suffisamment armé pour la deuxième partie de saison. On aura la réponse après les huitièmes de finale de la Ligue des champions.