PSG : Leonardo et Al-Khelaifi en Italie, le mercato est lancé !

Dans : PSG.

Le PSG va-t-il recruté un milieu de terrain cet hiver ? Avec Marquinhos en sentinelle depuis le début de la saison cette possibilité pourrait être envisagée, et Leonardo a déjà coché deux noms.

Les saisons passent, mais les problèmes à certains postes restent les mêmes au PSG. Thomas Tuchel voulait un milieu défensif la saison dernière, mais il n'a pas été écouté avec l'arrivée cet été de Gana Gueye, milieu de terrain avec un profil de relayeur. C'est donc une nouvelle fois Marquinhos qui joue au poste de sentinelle, devant la défense, mais Leonardo pourrait vite changer la donne. Comme le révèle Dominique Séverac dans Le Parisien, le directeur sportif du PSG a ciblé deux profils dans un championnat qu'il connaît bien ... la Serie A !

Le Brésilien aimerait enrôler, à la manière de Marco Verratti à l'époque, le grand espoir italien à ce poste, Sandro Tonali. Courtisé de près par les gros clubs transalpins, le milieu de terrain de Brescia devrait, sauf énorme surprise, quitter son club à l'issue de cette saison pour un cador européen. Reste à savoir si les dirigeants parisiens arriveront à attirer le jeune international italien en France. Le second nom coché par Leonardo est un nom qui a souvent été mis sur la table ces deux dernières saisons, Allan. Toujours au Napoli, le Brésilien a vu ses rapports avec son président se dégrader ces dernières semaines, avec l'épisode de la mutinerie au club, et ferait donc désormais partie des quelques joueurs annoncés sur le départ. Les dirigeants parisiens pourraient ne pas laisser passer cette opportunité cet hiver, et envisagent de prendre le milieu de terrain sous la forme d'un prêt.