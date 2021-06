PSG : Leonardo en feu, Fabian Ruiz après Wijnaldum ?

Dans : PSG.

Le PSG souhaitait impérativement recruter un milieu de classe internationale au mercato et a trouvé son bonheur avec Georginio Wijnaldum.

Le vice-capitaine de Liverpool débarque libre de tout contrat à Paris, mais avec un salaire colossal compris entre 8 et 10 ME par an, ce qui en fera l’un des joueurs les mieux payés de l’effectif. La suite du mercato du PSG pourrait être tout aussi explosive. Gianluigi Donnarumma a de grandes chances de suivre tandis que Leonardo et Mauricio Pochettino rêvent les yeux ouverts d’Achraf Hakimi, pour qui l’Inter Milan réclame toutefois la coquette somme de 80 ME. Au milieu de terrain, un second joueur pourrait être recruté après Georgino Wijnaldum. Selon les informations de Paris-United, le profil de Fabian Ruiz plaît toujours autant à Leonardo, qui suit le milieu de Naples avec la plus grande attention depuis de longues semaines.

Le média dévoile que Leonardo a pris de nouveaux renseignements au cours des derniers jours auprès de Naples et de son entourage avant de connaître les conditions d’un potentiel transfert, sans pour autant soumettre la moindre proposition officielle. Le PSG, qui pourrait signer un chèque XXL à l’Inter Milan pour Achraf Hakimi, ne fera pas n’importe quoi au mercato. Le dossier Fabian Ruiz est estimé à plus de 50 ME, raison pour laquelle il est trop tôt pour estimer que son arrivée à Paris est probable. Mais le contact avec l’entourage du joueur est facilité par le fait que Leonardo connaît très bien l’agent de Fabian Ruiz, qui s’avère être le même que celui de Sergio Rico, le gardien remplaçant de Paris. Par ailleurs, Leonardo ne devrait pas recruter de nouveau milieu de terrain avant d’avoir bouclé un ou deux départs dans ce secteur de jeu. Ander Herrera est gentiment poussé vers la sortie tandis que Leandro Paredes et Danilo Pereira ne seront pas retenus en cas de belle proposition.