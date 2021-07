PSG : Leonardo en danger, le Qatar négocie

Dans : PSG.

L'étau se resserre autour de Leonardo, fragilisé par son échec dans le dossier Kylian Mbappé. Paris discute déjà avec de grands directeurs sportifs.

Leonardo vit sûrement les jours les plus compliqués depuis son retour à la direction sportive du PSG en juin 2019. Le temps presse. Kylian Mbappé, parti en vacances deux jours après l’élimination des Bleus, n’a toujours pas prolongé, à un an du terme de son contrat. Pire, le buteur n’en aurait pas l’intention. Leonardo a énormément de pression sur les épaules dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi n’envisage absolument pas un départ de son joyau et aurait même pris les choses en main, écartant le Brésilien. Selon le chef des sports à RTL, Philippe Sanfourche, le Qatar envisage même de recruter un nouveau directeur sportif.

« Leonardo est en grand danger. Il y a de potentiels gros directeurs sportifs qui naviguent en ce moment dans les sphères du PSG. Attention il peut y avoir des retournements de situation à tout moment. Leonardo peut reprendre la main, il l’a déjà démontré par le passé. C’est très très très politique et Nasser Al-Khelaïfi peut aussi changer d’avis. Ça peut même se jouer au-dessus, on le sait très bien. Je vous donne la situation à l’instant T : je peux vous dire qu’il est fragilisé. Il y a des directeurs sportifs de très grand renom qui aujourd’hui parlent beaucoup avec la direction du Paris Saint-Germain », a assuré le journaliste au cours de l’émission RTLFoot. Philippe Sanfourche sous-entend même qu’un changement à ce poste pourrait débloquer le dossier, bouillant, de Kylian Mbappé. Les discussions semblent être au point mort entre le clan du français et Leonardo. Ce dernier a du pain sur la planche, l’état-major parisien lui a aussi demandé de vendre pour 60 ME cet été. L’ancien entraîneur de l’AC Milan peut tout de même se gargariser des arrivées des trois grands joueurs libres : Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos, qui va prochainement rejoindre Paris.