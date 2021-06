PSG : Le Qatar écarte Leonardo du dossier Mbappé !

Dans : PSG.

Désormais en vacances, élimination de la France oblige, Kylian Mbappé va devoir se décider concernant son avenir au Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi s'est emparé du dossier, Leonardo ne parvenant pas à finaliser l'accord.

Kylian Mbappé est rentré en France mardi après la défaite face à la Suisse, et la fin brutale de l’Euro, lequel s’est terminé pour lui par un tir au but raté et une vague de critiques. L’attaquant tricolore a quelques semaines de repos, mais il se sait très attendu sur un dossier qui mobilise l’attention depuis des mois, sa prolongation, ou non, avec le PSG. Car à un an de la fin de son contrat à Paris, l’ancien Monégasque ne peut plus faire durer trop longtemps le suspense. Et du côté du Paris Saint-Germain, après avoir laissé Leonardo gérer le dossier, du côté de Doha on a tiré le signal d’alarme, constatant ou ayant appris qu’entre le clan Mbappé et le directeur sportif brésilien cela coinçait un peu, au point de faire craindre un fiasco total. Alors, c’est Nasser Al-Khelaifi qui s’est emparé de ce dossier d’une importance colossale et selon L’Equipe, cela peut radicalement changer la donne.

Le président qatari du Paris Saint-Germain a une approche plus facile avec Kylian Mbappé et son entourage que celle initiée par Leonardo, dont on sait qu'il a parfois du mal à boucler des dossiers qu'il n'a pas initiés personnellement, et c'est le cas avec celui de Mbappé. « Nasser s’entend très bien avec la famille, et ce depuis la signature de Kylian en 2017 », a précisé un proche du dossier. Mais cela suffira-t-il à régler rapidement le problème ? Rien n’est moins sûr, de nombreux intermédiaires ayant flairé le bon coup et voulant s’inviter dans ce dossier qui pourrait être le transfert du siècle si l’attaquant français devait quitter le PSG. Pour l’instant, Kylian Mbappé n’a envoyé aucun signal positif ou négatif à Nasser Al-Khelaifi, tandis que le Paris Saint-Germain n’a reçu aucune offre de la part d’un des clubs cités, à savoir le Real Madrid ou Liverpool. Dans ce dossier, le dirigeant qatari a un atout majeur puisque la crise économique a impacté toute l’Europe et du côté de Florentino Perez on n’a pas les moyens de défier économiquement Paris sur le dossier Mbappé. Le quotidien sportif précise que le président du PSG est prêt à se contenter d’une prolongation courte, à savoir un ou deux ans de Mbappé et qu’il manœuvre très habilement pour y parvenir.