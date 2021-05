PSG : Leonardo charge l’arbitrage, la LFP débarque

Dans : PSG.

Au terme du match entre le PSG et Lens samedi (2-1), Leonardo a sèchement critiqué l’arbitre Jérôme Brisard dans les couloirs du Parc des Princes.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a notamment reproché à l’arbitre de la rencontre de ne pas avoir suffisamment protégé les joueurs du PSG, à commencer par Neymar. Ce n’est pas la première fois que Leonardo fustige ainsi le corps arbitral, et ce nouveau coup de sang pourrait lui coûter cher. Effectivement, Le Parisien indique que Leonardo pourrait être convoqué par la Commission de discipline de la LFP et donc écoper d’une suspension dans les jours à venir. Au vu des images diffusées par Canal +, Leonardo n’a pas tenu de propos à caractère injurieux et n’a pas insulté Jérôme Brisard, ce qui devrait lui permettre d’éviter une grosse sanction.

Il ne fait cependant aucun doute que la LFP réagira et se saisira de ce dossier afin d’en faire un exemple en sanctionnant Leonardo pour la forme. Des sanctions similaires pourraient par ailleurs être prises à l’encontre d’Olivier Létang et de Sylvain Armand. Les dirigeants du LOSC ont également critiqué l’arbitrage en marge de la victoire de Lille face à Nice samedi soir au stade Pierre-Mauroy (2-0). « C’est une escroquerie » a notamment lâché le président des Dogues dans les entrailles du stade, faisant référence au tacle très appuyé de Jordan Lotomba sur Jonathan Bomba à la demi-heure de jeu. L’ancien dirigeant du PSG réclamait un carton rouge pour le latéral de Nice, qui s’en est finalement tiré à bon compte en esquivant une expulsion. Dans la dernière ligne droite dans la course au titre, il est évident qu’il est de plus en plus difficile de tenir ses nerfs au PSG ou encore à Lille. A trois journées de la fin, les Nordistes comptent un point d’avance sur Paris et les deux équipes sont toujours sous la menace de Monaco.