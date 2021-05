LOSC : Lille fait une Leonardo, scène bouillante contre l'arbitre !

Dans : LOSC.

Quelques heures après le coup de sang de Leonardo contre l'arbitre de PSG-Lens, les dirigeants lillois ont piqué une colère XXL dans le couloir du stade Pierre-Mauroy contre Amaury Delerue, arbitre de LOSC-Nice.

Il y a de l’électricité dans l’air alors que la saison de Ligue 1 entre dans son ultime ligne droite. Samedi, c’est d’abord Leonardo qui est venu critiquer Jérôme Brisard, arbitre du match PSG-Lens que le directeur sportif brésilien a accusé de ne pas avoir protégé des tacles nordistes. Une scène saisie par Canal+ dans le couloir du Parc des Princes. Et la chaîne cryptée a eu droit à un copier-coller de cette séquence un peu plus tard dans la soirée à Lille. En effet, furieux de la décision d’Amaury Delerue qui a seulement mis un avertissement à Jordan Lotomba, auteur d’un tacle musclé sur Jonathan Bamba, sans consulter la VAR, c’est Olivier Létang, le président du LOSC, accompagné de Sylvain Armand, qui est venu faire part de sa colère aux arbitres. Le ton est monté, même si visiblement l’officiel a légèrement paniqué face aux dirigeants lillois pourtant éloignés de lui.

« Vous nous demandez de rester calmes, mais ce n’est pas possible, c’est une escroquerie. C’est pas sérieux, c'est pas sérieux (...) Vous vous foutez de la gueule du monde, on ne peut même pas discuter », lançaient Olivier Létang et Sylvain Armand, avant que Christophe Galtier entre dans la danse. « Vous vous rendez compte que c’est moi qui prend un carton jaune », fulminait le coach de Lille, tandis que l’official lançait des « ne m’agressez pas » assez étonnant, Sylvain Armand faisant remarquer qu’il était à « deux mètres » de l’arbitre au moment de lui expliquer sa colère. Un peu de calme ne ferait pas mal, et peut-être que les autorités devront faire que cette zone du stade soit contrôlée.