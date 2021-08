PSG : Leonardo à genoux devant Raiola, la vilaine attaque

Dans : PSG.

En recrutant Gianluigi Donnarumma, le PSG s’est offert un excellent gardien. Mais la concurrence avec Keylor Navas sera difficile à gérer.

La tâche s’annonce ardue pour Mauricio Pochettino, qui va devoir composer avec deux des meilleurs gardiens du monde. Dans une interview accordée au Parisien cette semaine, l’entraîneur du PSG a assumé cette concurrence, refusant d’établir un début de hiérarchie. L’ancien manager de Tottenham a confirmé que chaque match aura sa vérité et qu’il devra choisir en fonction de la forme du moment entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Interrogé par Le Parisien ce dimanche, Luis Fernandez n’est pas convaincu par cette bataille royale dans les buts du PSG. Il regrette notamment le rapprochement évident entre le directeur sportif francilien Leonardo et l’agent de Donnarumma, le bien connu Mino Raiola.

« Donnarumma n'est pas un mauvais gardien. Je ne conteste pas ses qualités. Ce que je conteste, c'est de le mettre en concurrence avec Navas qui est un maillon fort de cette équipe » note Luis Fernandez dans une interview accordée au quotidien francilien, avant de poursuivre. « Pourquoi doit-on satisfaire un agent comme Mino Raiola pour mettre Donnarumma entre les pattes de Navas ? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas accepter cette transaction. Si Navas n'avait pas prolongé, je vous aurais dit oui, il faut vite se protéger. Mais ce n'est pas le cas. Et Navas, c'est une référence ». Pour l’ancien entraîneur du PSG, il est clair que Mauricio Pochettino aura une drôle de tâche en gérant la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Reste maintenant à voir comment l’ancien entraîneur de Tottenham parviendra à gérer cette situation difficile, alors que c’est le Costaricien qui sera dans les buts pour le Trophée des Champions entre le PSG et Lille. Pour rappel, Donnarumma revient tout juste de vacances après le sacre de l’Italie à l’Euro, une compétition dont il a été élu meilleur joueur.