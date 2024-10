Riolo choqué par la prolongation de Luis Enrique ‍: « ‍Je n’ai jamais vu ça ‍»

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La prolongation de Luis Enrique au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2027 ne fait pas que des heureux. Sans surprise, Daniel Riolo fait partie des observateurs qui critiquent le choix du club parisien.

Désireux de construire un projet à long terme, le PSG ne voulait pas prendre le risque de voir partir Luis Enrique libre à la fin de la saison. Le club de la capitale a donc proposé à son entraîneur espagnol une prolongation de contrat de deux ans soit jusqu’en 2027. L’accord a rapidement été trouvé et Luis Enrique a donc prolongé son bail dans la capitale française. La nouvelle a été plutôt favorablement accueillie par les supporters, mais du côté des observateurs, les avis sont plus nuancés. Sans surprise, Daniel Riolo fait partie des consultants qui critiquent le choix du Paris SG. Le journaliste de RMC ne comprend pas que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos n’aient pas attendu davantage lors de cette seconde saison de Luis Enrique avant de lui offrir une prolongation, avec le salaire confortable qui va avec.

Lors d’un débat animé avec son collègue Florent Gautreau, l’éditorialiste de l’After Foot a donné son avis tranché à ce sujet. « Je ne comprends pas, cela ne sert absolument à rien. Quelle garantie cela donne de prolonger son entraîneur ? S’il a des mauvais résultats pendant une année, ce sera terminé. Laurent Blanc avait été prolongé, Unai Emery, Thomas Tuchel ils étaient tous avec des contrats. C’est du vent. Cette prolongation n’a aucun sens, il fallait attendre de voir ce que Luis Enrique allait faire sur la deuxième année, déjà que sur la première, ses résultats sont moins bons que ceux de ses prédécesseurs. Il était déjà sous contrat, attendons de voir sa deuxième année ! » s’est agacé Daniel Riolo avant de conclure.

Riolo est stupéfait par le manque de critiques sur Luis Enrique

« Luis Enrique est le patron d’un mercato qui cet été n’a convaincu personne… Bon, je pense qu’on avait le droit de l’observer une deuxième année avant de le prolonger. Je n’ai jamais vu ça avec aucun club, aucun coach, la façon dont certains se sont mis à genoux devant Luis Enrique depuis qu’il a signé au PSG » a soufflé le journaliste, qui ne comprend pas le manque de critiques de certains observateurs et notamment de ses collègues en plateau au sujet de Luis Enrique. Reste maintenant à voir si à long terme, ce choix de la direction du Paris Saint-Germain s’avèrera payant ou non. Un premier bilan pourra être tiré à la fin de cette deuxième saison de l’ex-sélectionneur de la Roja à Paris mais quoi qu’il en soit désormais, sa prolongation est actée.