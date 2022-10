PSG : Lemina signe son premier contrat à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a officialisé ce mercredi la signature du premier contrat professionnel du jeune attaquant, Noah Lemina.

« Après avoir débuté le football à la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), l’ailier rejoint l’association du Paris Saint-Germain à l’âge de 9 ans. Le natif de Libreville, au Gabon, a ensuite intégré le Centre de Préformation puis le Centre de Formation du club. Lors de la saison 2021-2022, le Titi gagne sa place au sein du groupe U19 avec un an d’avance et participe au championnat de France de la catégorie (14 matches, 1 but et 6 passes décisives), à l'UEFA Youth League (2 matches) et à la Coupe Gambardella (3 matches, 2 buts). Cette saison, l’attaquant âgé de 17 ans compte 6 buts et une passe décisive en 9 matches de championnat ainsi que 3 buts en 4 matches d'UEFA Youth League. Le club félicite Noha pour son premier contrat professionnel et lui souhaite de continuer à briller sous le maillot rouge et bleu », a précisé le Paris Saint-Germain.