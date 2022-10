PSG : Leao contre 70 millions d'euros, Luis Campos attaque

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG souhaitera renforcer son secteur offensif pendant les prochaines fenêtres de mercato. Un joueur de l'AC Milan plait d'ailleurs énormément à Luis Campos.

Luis Campos en est conscient : le dernier mercato estival du PSG a été décevant. En effet, le conseiller sportif du club de la capitale voulait les arrivées d'un défenseur central et d'un attaquant. Deux profils de joueurs qui manquent cruellement au PSG. La direction francilienne va donc tenter de rectifier le tir dans les prochains mois. Si du mouvement est attendu l'hiver prochain, les champions de France veulent déjà frapper fort lors de l'intersaison. Un joueur plait tout particulièrement à Luis Campos : Rafael Leao. Le Portugais de l'AC Milan, en très grande forme depuis son arrivée en Serie A, n'arrive pour le moment pas à trouver un accord pour prolonger en Lombardie, lui dont le contrat se terminera en juin 2024.

Luis Campos sous le charme de Leao

Félicitations à Rafael Leao et Mike Maignan élu meilleur attaquant et meilleur gardien de série A cette année 🥰



C’est toujours le 59 qui cartonne 😌 pic.twitter.com/hQJckPrye9 — 59 (@FIosc_) October 18, 2022

Une situation dont veut profiter le PSG, selon les informations du compte Paris Saint-Germain Actualités. Ce dernier indique au travers d'un tweet : « Leao est devenu une obsession et une priorité pour Campos. Le directeur sportif et la direction du Milan AC ont rendez-vous pendant la Coupe du monde. Son contrat se termine en Juin 2024, et pour le moment pas question de prolonger. Le PSG est sûr d'eux ». Si cela se confirme, le PSG devra néanmoins sortir le chéquier pour convaincre l'AC Milan de lâcher sa pépite, estimée à plus de 70 millions d'euros. Bonne nouvelle pour Paris, le fait que Luis Campos connaisse très bien Leao, qu'il avait fait venir au LOSC en 2018. Auteur de 4 buts et 8 passes décisives en 13 rencontres disputées toutes compétitions confondues cette saison avec l'AC Milan, l'international portugais est un joueur très courtisé. Outre le PSG, des clubs anglais sont aussi sur le coup. En cas de bonnes performances pendant la Coupe du monde au Qatar, la valeur de Leao pourrait encore grandir. Mais déjà, Luis Campos commence à placer ses pions dans ce dossier XXL.