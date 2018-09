PSG : Le verdict est tombé, Paris a fait l’un des pires mercatos de L1

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

A l’heure de la rentrée, L’Equipe a consacré son numéro de mardi sur les recrutements effectués par les clubs de Ligue 1.

Et la note la plus frappante est celle qui concerne le Paris Saint-Germain. Le champion de France ne pouvait certes pas enflammer la piste comme l’été précédent, mais aucun milieu de renom n’a signé, et les deux défenseurs recrutés ne sont clairement pas des valeurs sures au plus haut niveau européen. Ajoutez à cela un attaquant de Stoke City à cinq buts la saison passée, et vous obtenez la note de 9/10 donnée par les spécialistes du quotidien sportif pour le marché des transferts effectué à Paris.

L’une des pires notes du plateau puisque seul le SM Caen (7/20) et l’EA Guingamp (8/20) ne font pas mieux. Pas vraiment rassurant pour le PSG, qui ne va certes pas se soucier de ce classement, même s’il représente également l’inquiétude des supporters, qui ne comprennent pas qu’un milieu de terrain d’envergure n’ait pas été recruté cet été pour compenser les départs de Thiago Motta ou encore Giovani Lo Celso.