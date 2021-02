Barça-PSG : La Remontada oubliée, Pochettino est confiant

Dans : PSG.

Présent en conférence de presse à la veille du choc face à Barcelone, Mauricio Pochettino s'est montré confiant.

Bousculé par l'OL et surtout le LOSC cette saison en Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'apprête à disputer l'une des rencontres les plus importantes de sa saison. Comme à son habitude, le club de la capitale n'a pas été verni au moment du tirage au sort, puisque malgré sa première place en phase de poules devant Leipzig et Manchester United, les Parisiens ont hérité d'un des pires tirage possibles : le FC Barcelone. Un match toujours spécial quand on connaît l'historique entre les deux formations : la fameuse remontada, mais aussi les tensions actuelles autour du dossier Lionel Messi. Ronald Koeman a d'ailleurs une nouvelle fois évoqué l'intérêt du PSG pour son joueur. Également présent en conférence de presse ce lundi après-midi aux côtés de Leandro Paredes, Mauricio Pochettino a évoqué le spectre de la remontada, se montrant confiant.

« C'est vrai que ce match est très spécial. On commence à sentir que ce match est très important. Je suis plutôt calme, l'histoire est ce qu'elle est, là, c'est une réalité différente avec un groupe différent. Le passé est là, on ne peut pas le contrôler, l'idée est de construire un meilleur avenir. L'équipe est toujours prête. Les conditions sont celles qu'elles sont, mais nous serons prêts mardi pour jouer de la meilleure manière possible » a déclaré l'Argentin. L'entraîneur parisien a également évoqué Marco Verratti, donc la participation à la rencontre est toujours incertaine, et Kylian Mbappé, qui sera attendu au tournant pour ce grand rendez-vous.