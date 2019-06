PSG : Le staff médical du PSG part au Brésil pour Neymar !

Dans : PSG, Ligue 1, Foot Mondial.

L’état de santé de Neymar continue de préoccuper au plus haut point la direction du Paris Saint-Germain. Mercredi, l’attaquant brésilien a été victime d’une « entorse sévère du plan latéral externe de la cheville droite » lors d’un match de préparation à la Copa América avec sa sélection. Afin d’évaluer l’étendue de la blessure de sa star, le PSG vient donc d’envoyer deux représentants au Brésil.

« Ce vendredi, le Docteur Laurent Aumont, Médecin de l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain, et le Professeur Gérard Saillant, figure internationale de la médecine du sport et membre du Board médical du club, ont pris la direction du Brésil. À 72 heures de la blessure de Neymar Jr, comme le veut le protocole, les deux médecins établiront la démarche thérapeutique et évalueront la durée d’indisponibilité du joueur », explique le club de la capitale dans un communiqué. Dans les heures qui arrivent, le Ney et le PSG sauront donc à quoi s’en tenir avec cette nouvelle blessure au pied droit...