PSG : Le sondage abusé sur Neymar, c'est du 50-50

Au coeur d'une incroyable série offensive avec le PSG, Neymar impressionne la Ligue 1. Au point de le mettre déjà au sommet de l'histoire du football français ?

Plus dominateur que le Stade de Reims de son époque, que le FC Nantes, l’AS Saint-Etienne, l’Olympique de Marseille ou l’Olympique Lyonnais à leur firmament, le PSG écrase la Ligue 1 depuis 10 ans. Seuls Montpellier et Monaco ont réussi à empêcher le Paris SG d’être sacré champion. Dans cette dynastie partie pour durer, Zlatan Ibrahimovic a été le symbole d’un club parisien qui ne laissait quasiment aucune chance à ses adversaires, puisqu’il ne jouait pas dans la même cour. Cette saison, depuis qu’il a repris le chemin des terrains, Neymar est totalement intouchable, le Brésilien semblant faire absolument ce qu’il veut dans notre championnat.

Avec neuf buts et quatre passes décisives sur les sept derniers matchs, l’ancien du FC Barcelone arrive même à faire oublier Angel Di Maria, Kylian Mbappé ou Mauro Icardi. Un prodige qui provoque cette question dans les colonnes de France Football : « Neymar est-il le meilleur joueur de l’histoire de la Ligue 1 ? ». Un peu tôt pour trancher, et c’est pour cela que la réponse est particulièrement partagée, puisque 50% des internautes ont voté oui, et 50 % ont voté non. C’est ce qu’on appelle un débat qui pose question avec un tel résultat, même si cela démontre tout de même que, s’il est trop tôt pour juger de l’impact de Neymar sur l’histoire de la Ligue 1, l’attaquant du PSG est quand même en train de marquer les esprits avec sa facilité actuelle à mettre les défenses au supplice.