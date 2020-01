PSG : Plus fort que jamais, Neymar fait une promesse folle

Dans : PSG.

Dans une forme éblouissante ces dernières semaines, Neymar porte le PSG à chaque rencontre. Ce fut encore le cas ce dimanche à Lille, avec un doublé lors de la victoire parisienne dans le Nord (0-2).

Un récital de plus pour le Brésilien, qui ne fait pas que marquer les buts du succès. Il participe à l’effort défensif, redescend pour prendre part à la construction du jeu, sert ses coéquipiers et finit donc le travail quand il en a l’occasion. Une activité et une facilité technique qui émerveillent en Ligue 1. Et même si cela reste un régal pour les yeux de voir un joueur être tellement au-dessus des autres à ce niveau, tout le monde sait que Neymar sera jugé sur sa faculté à emmener le PSG au sommet en Ligue des Champions. L’ancien prodige de Santos en est parfaitement conscient, et il n’est pas du genre à se défausser. Beaucoup plus disert dans les médias ces dernières semaines, Neymar a confié après la rencontre qu’il comprenait bien ses grands objectifs, et comptait bien les remplir maintenant qu’il est revenu à son meilleur niveau.

« Sur le terrain, je me donne à 100 % pour le PSG. Je sens qu'on va faire de grandes choses. Je suis dans ma meilleure forme et la meilleure phase de la saison », a livré un Neymar au discours très offensif. Une prise de parole qui fera certainement plaisir aux supporters, qui rêvent eux aussi depuis très longtemps de grandes choses sur le plan européen. Premier élément de réponse dans un mois, après le match face à Dortmund en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.