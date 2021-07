PSG : Le seul espoir de Pogba pour remporter la C1

Dans : PSG.

Sous contrat avec Manchester United jusqu’à l’année prochaine, Paul Pogba envisage de quitter les Red Devils cet été. Mais les possibles destinations ne sont pas si nombreuses pour le milieu de terrain français, à qui le consultant Eric Di Meco conseille le Paris Saint-Germain.

Plus le temps passera, et plus Manchester United réfléchira à la situation de Paul Pogba. Le milieu de terrain a entamé la dernière année de son contrat et envisage un départ cet été. Son agent Mino Raiola ne l’a jamais caché, son objectif est de trouver une porte de sortie pour le Français. Autant dire que le représentant ne fait sûrement rien pour faciliter les discussions qui se déroulent actuellement en vue d’une prolongation chez les Red Devils. On peut effectivement penser que l’Italo-Néerlandais se démène davantage dans ses échanges révélés avec le Paris Saint-Germain, le seul courtisan que le consultant Eric Di Meco juge à la hauteur des ambitions de Paul Pogba.

« C’est le moment pour lui d’aller à Paris »

« Pogba a de grandes ambitions. Il est champion du monde, il a joué à la Juventus, il joue à Manchester United. Finalement, il n’a pas pu lutter avec les grands d’Europe en Ligue des Champions. Alors que le PSG, si. Pogba doit rentrer dans une équipe capable de gagner la C1, a conseillé l’ancien Marseillais sur les ondes de RMC. Le Real, c’est compliqué avec le départ de Zidane, et sans trop de moyens. Le Barça, la même chose. Il reste le Bayern, Manchester City et Paris. Si d’autres portes s’ouvrent pour Pogba, ce sera des clubs du niveau de Manchester United. Mais non ! Il doit aller dans une équipe capable de gagner la Ligue des Champions. Où, à part Paris, tu veux qu’il aille ? C’est le moment pour lui d’y aller. » Il faudra pour cela attendre que ses dirigeants lui ouvrent la porte.