PSG : Le Qatar le veut, Pogba adore l’idée

Dans : PSG.

Quelques semaines après avoir ficelé la venue de Georginio Wijnaldum, le PSG s’attaque à un autre milieu de classe internationale avec Paul Pogba.

Meilleur joueur de l’Equipe de France à l’Euro, le milieu de terrain de Manchester United est dans une situation contractuelle qui interpelle. Libre dans un an, Paul Pogba n’est pas contre un départ d’Old Trafford, une situation qui n’a pas échappé aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Après avoir bouclé la signature de Georginio Wijnaldum en provenance de Liverpool il y a quelques semaines, le PSG aimerait faire venir Paul Pogba pour une somme inférieure à 100 ME. Une possibilité qui emballe « La Pioche », selon les informations recueillies par RMC. La radio affirme que Paul Pogba est de plus en plus ouvert à la perspective de rallier Paris.

Habituellement, les stars de l’Equipe de France évoluant à l’étranger (Griezmann, Varane, Kanté) ne sont pas favorables à un transfert en Ligue 1, où leur cote d’amour pourrait être mise à mal. Paul Pogba ne raisonne visiblement pas ainsi et ne ferme pas la porte au PSG, un club qui peut lui proposer un gros salaire mais qui lui offre aussi un projet sportif attractif avec une équipe très compétitive et la possibilité de remporter la Ligue des Champions tous les ans. Ce week-end, Foot Mercato se faisait également l’écho d’un rapprochement entre le clan de Paul Pogba et le Paris Saint-Germain. Rien de bien surprenant quand on connaît les excellentes relations entre le directeur sportif parisien Leonardo et l’agent de Paul Pogba, le sulfureux Mino Raiola. Il y a quelques jours, les deux hommes négociaient encore la venue de Gianluigi Donnarumma à Paris, désormais bouclée et qui sera officielle après l’Euro. En marge du dossier Pogba, les deux hommes sont également en train de chercher une solution pour convaincre Everton de lâcher Moise Kean, qui veut absolument signer au PSG et nulle part ailleurs.