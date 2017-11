PSG : Le sauveur Neymar vaut plus que 222 ME estime Meunier

Dans : PSG, Ligue 1.

Longtemps accroché par Troyes mercredi, le Paris Saint-Germain est finalement venu à bout du promu (2-0) grâce à Neymar.

Alors que l’ESTAC parvenait à neutraliser les tentatives parisiennes, l’attaquant brésilien a débloqué la situation avec une nouvelle frappe croisée du pied gauche. De quoi soulager Thomas Meunier qui a tenu à féliciter son coéquipier, ainsi que les dirigeants pour la bonne affaire à 222 M€. « On peut le remercier. Certains diront qu'il n'a pas fait le match de sa vie, mais il est toujours efficace, il provoque énormément. Il vaut largement l'argent dépensé », a estimé le latéral droit, totalement serein en constatant les 10 points d’écarts avec l’Olympique de Marseille, deuxième de Ligue 1.

« Marseille revient bien. Il y a des défaites surprenantes, comme celle de Lyon, alors qu'ils enchaînaient les gros scores, et Monaco qui traverse une passe plus difficile. Si on reste appliqués et qu'on la joue intelligemment, je doute que le championnat de France puisse encore nous échapper, a confié l’international belge. Depuis le début de saison, on a eu pas mal de réussite, notamment à Dijon ou ce soir (mercredi). Ce sont des signes qui ne trompent pas. Les qualités sont là. Parfois, tout ne s'emboîte pas comme on veut, mais on fait quand même la différence. » La chance du champion...