PSG : Le salaire XXL de Cavani tue le mercato !

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani n’est rien de plus qu’un simple remplaçant cette saison aux yeux de Thomas Tuchel. Un départ dès le mercato hivernal est envisagé pour l’Uruguayen…

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne s’opposeront pas au départ dès le mois de janvier d’Edinson Cavani, dont le contrat expire en juin 2020. Pour une somme avoisinant les 15 ME, l’Uruguayen pourrait faire ses valises. Très intéressé, l’Atlético de Madrid a longtemps envisagé de passer à l’offensive. Mais à en croire les informations récoltées par le Mundo Deportivo, il n’est finalement pas certain que les Colchoneros aient les moyens financiers de recruter Edinson Cavani dès le mercato d’hiver.

En effet, le média affirme que l’Atlético de Madrid, ébranlé par les émoluments colossaux d’Edinson Cavani, n'a aucunement l’intention de payer à la fois une indemnité de transfert au PSG et d’assumer le salaire du joueur. Dans l’esprit des dirigeants de l’Atlético, le scénario le plus probable est donc d’attendre que le joueur soit libre de s’engager dans le club de son choix pour zéro euro. Reste maintenant à voir si Edinson Cavani aura la volonté de signer dans le club de la capitale espagnole à la fin de la saison. Ou si une offre d’un club prêt à payer une indemnité de transfert au PSG dès le mois de janvier pourrait le convaincre. En parallèle, l’Atlético suivrait, de sources espagnoles, une piste moins onéreuse mais plus surprenante : celle menant à Olivier Giroud.