PSG : Le retour de Neymar, le Paris SG a vraiment bien géré

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un accord trouvé en bonne intelligence, le PSG et ses supporters ont pu gérer du mieux possible le cas Neymar ce samedi après-midi.

Désireux de crier ce qu’ils avaient sur le cœur, les fans du club de la capitale ont sifflé leur joueur pendant la rencontre, tout en promettant via un communiqué publié par le Collectif Ultra Paris la veille, que ce serait le seul match de la saison où il s’en prendrait directement au Brésilien, avant de prôner « l’indifférence ». De son côté, la direction parisienne s’est montrée compréhensive, autorisant les banderoles plus ou moins insultantes dirigées à l’encontre de Neymar mais aussi de son père, présent dans les tribunes et qui faisait le beau sur les réseaux sociaux en compagnie du clan Neymar au grand complet.

Néanmoins, conscient que toutes les caméras étaient tournées vers l’accueil de son numéro 10, le PSG a tenté de mettre en place quelques astuces pour éviter les mauvaises images. Ainsi, pas de passage sur le tapis rouge pour faire entrer les joueurs dans le Parc des Princes, puisque le bus s’est mis directement dans le stade au pied du parking, évitant ainsi le bain de foule. Autre petite tactique, à l’entrée des joueurs sur la pelouse, et notamment celle de Neymar en queue de peloton, la sono a été montée au maximum, histoire de couvrir la bordée de sifflets. Cela n’a pas empêché le Parc de faire passer son message, mêmes si, comme promis par les Ultras, ce devrait désormais être de l’histoire ancienne.