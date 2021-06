PSG : Le Real veut ce Parisien, ce n'est pas Mbappé

Dans : PSG.

Alors que Sergio Ramos, désormais libre, est annoncé avec insistance au PSG, le Real Madrid vise Marquinhos pour le remplacer.

Décidément, le Real Madrid et le PSG sont plus que jamais liés pour ce mercato. Le feuilleton Kylian Mbappé occupe déjà tous les esprits. L’international français n’ayant toujours pas prolongé, certaines rumeurs prétendent qu’il n’a aucune intention de rester à Paris. Florentino Pérez surveille attentivement la situation. Et ce n’est pas tout. Le président du Real Madrid garde un œil sur un autre joueur du PSG : Marquinhos. Les Merengue ont déjà perdu Sergio Ramos, après un désaccord dans les négociations. Et ils tremblent également pour le deuxième élément de leur charnière, Raphaël Varane, en fin de contrat en juin 2022 et clairement ouvert à un départ. Dans cette situation assez chaude, le Real Madrid a décidé de se pencher sur Marquinhos selon Don Balon.

Marquinhos veut partir à cause de Sergio Ramos

Le média espagnol explique que le nom du défenseur central brésilien, actuellement avec sa sélection pour la Copa America, circule beaucoup dans les couloirs du Bernabeu. Carlo Ancelotti l’apprécié énormément, même s’ils ne se sont pas croisés de justesse au PSG, lors de l’été 2013. Marquinhos ne serait pas contre un départ non plus en cas d’arrivée de Sergio Ramos dans la capitale. Capitaine du PSG, Marquinhos verrait d'un mauvais oeil l'arrivée d'un autre grand leader dans le vestiaire. L’ancien joueur de la Roma craint de perdre de l’importance voire une place dans la hiérarchie sur certains matchs. Toujours selon Don Balon, le deuxième de Liga a garanti à Marquinhos une importance capitale dans l’effectif. Le Real Madrid contre-attaque face au PSG, même si la piste menant au brésilien, estimé à plus de 60 ME, promet d'être longue et semée d’embûches.