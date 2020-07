PSG : Le Real Madrid ne paiera pas 350 ME cash pour Mbappé

Dans : PSG.

Obnubilé par la signature de Kylian Mbappé à l’horizon 2021, le Real Madrid est prêt à tout pour s’offrir l’attaquant du PSG.

Florentino Pérez l’a bien compris, il est impossible de convaincre le Qatar de lâcher Kylian Mbappé en 2020. Soucieux de conserver d’excellentes relations avec les propriétaires du Paris Saint-Germain, le président du Real Madrid a décidé de ne pas attaquer frontalement le champion de France en titre dans le dossier Kylian Mbappé cet été. Dans un an, le probable futur vainqueur de la Liga ne fera en revanche plus aucun cadeau au Paris Saint-Germain. En effet, Florentino Pérez et Zinedine Zidane rêvent de Kylian Mbappé depuis de longues années et en 2021, ils mettront donc tout en œuvre pour le recruter, selon les informations de Diario GOL.

Le média espagnol indique que pour arriver à ses fins, le Real Madrid est prêt à proposer une somme folle au Paris Saint-Germain. Assurément, Kylian Mbappé deviendra à son départ le joueur le plus cher de la planète. Déterminé à faire du natif de Paris le futur patron de son attaque aux côtés d’Eden Hazard et de Karim Benzema, le Real Madrid a d’ores et déjà validé un transfert avoisinant les 350 ME. En revanche, il est clair que le club merengue ne sortira pas une telle somme en une seule fois. Effectivement, le média indique que Florentino Pérez a prévu un paiement échelonné en quatre fois pour supporter une telle dépense. Reste maintenant à voir si du côté du Paris Saint-Germain, on acceptera cette condition XXL dans le dossier Kylian Mbappé, directement piloté par l’Emir du Qatar en personne. Tout dépendra sans doute de la situation contractuelle du joueur, en négociations avec le PSG depuis plusieurs semaines mais qui n’a toujours pas donné son accord pour prolonger à Paris au-delà de 2022.