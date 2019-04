PSG : Le Real Madrid renvoie Adrien Rabiot à Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mercredi soir, lors du Late Football Club, Geoffroy Garétier était clair et net concernant Adrien Rabiot, le journaliste de Canal+ affirmant qu'un accord était imminent entre le milieu de terrain français du Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Mais ce jeudi, Marca, très proche des Merengue, indique que des sources internes au sein du club madrilène ont fermement démenti un quelconque intérêt de Florentino Perez et Zinedine Zidane pour Adrien Rabiot.

« Le Real Madrid n’est pas intéressé par le joueur parisien », indique le quotidien sportif, qui referme donc cette piste, tout en rappelant que le joueur mis au placard au PSG n'était également plus sur les tablettes du FC Barcelone, qui a préféré s'offrir Frenkie De Jong. Adrien et Véronique Rabiot semblent donc devoir se tourner ailleurs que vers l'Espagne, où les deux principaux clubs ne veulent pas réellement recruter le milieu de terrain, malgré son statut de joueur libre en fin de saison. Et désormais les regards se tournent vers la Premier League, et notamment Arsenal et Manchester United, deux clubs visiblement susceptibles d'accueillir Adrien Rabiot la saison prochaine. Suite au prochain épisode de ce long feuilleton.